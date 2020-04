Tulong Laban sa Covid-19

Sinimulan na pong ipamigay ng gobyerno sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang pondo para sa social amelioration programs para tulungan ang mahihirap na Pilipinong nawalan ng kita at hanapbuhay habang ipinatutupad ang enhanced community quarantine dahil sa pagsubok na hatid ng coronavirus disease 2019 o COVID-19.

Katuparan po ito sa ipinangako ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na tutulungan ang mga pinaka-mahihirap na sektor ng lipunan sa panahon ng krisis.

Ang Social Amelioration Programs (SAP) ng Duterte Administration ang pinakamalaking ayuda ng gobyerno sa kasaysayan ng bansa.

P100 billion po ang unang ini-release ng Department of Budget and Management na pondo at ang natirang P100 billion ay ilalabas sa buwan ng Mayo.

Sa loob ng dalawang buwan, labingwalong milyong low-income families ang makikinabang sa subsidiya ng pamahalaan.

Prayoridad po ng DSWD ang apat na milyong nasa ilalim ng Pamilya Pantawid Pilipino Program (4Ps), at bawat benepisyaryo ay makakatanggap ng mula P5,000 hangang P8,000 batay po sa minimum wage rate sa bawat rehiyon.

Hindi po ito para lamang sa mga mahihirap sa Luzon kung saan mayroong umiiral na ECQ kundi para ito sa lahat ng mga mahihirap na mamamayan sa buong bansa.

Sino-sino po ang mga dapat na makatanggap nito? Ito po ang nasa prayoridad ng DSWD: senior citizens, persons with disability (PWD) ; buntis o nagpapasusong ina; solo parents; mga napauwi at nawalan ng trabaho na overseas Filipino workers (ofws) ; mga mahihirap na katutubo; informal economy workers o yaong kumikita lamang ng sapat sa isang araw gaya ng tricycle drivers, pedicab drivers, public utility vehicle drivers, vendor magtataho, labandera at iba pa; at mga mamamayang walang bahay o underprivileged.

Kasama rin po sa makatatanggap ng tulong pinansyal mula sa gobyerno ang mga magsasaka, mangingisda, kasambahay at mga manggagawang nasa kategorya ng “no work, no pay” policy.

Batid natin na marami pong agam-agam at pagdududa sa ating mga kababayan itong paghahatid ng tulong pinansyal kaya nilinaw ni DSWD Secretary Rolando Bautista na mayroong sistema ito para masigurong mapupunta sa tamang benepisyaryo ang tulong ng gobyerno.

Sa Laging Handa press briefing po natin noong April 2, 2020, nilinaw ni Secretary Bautista na kapag nakatanggap ng buong P5,000 o P8,000 ang isang benepisyaryo ay hindi na ito sasamahan ng food packs.

Para po sa mga hindi benepisyaryo ng 4Ps, ang pagbibigay ng ayuda ay ibabase sa rekomendasyon ng LGUs at barangay at ipapa-fill up sa mga target na benepisyaryo ang social amelioration card (dalawang kopya): ang isa ay maiiwan sa benepisyaryo at ang isa ay kopya ng DSWD na idadaan pa rin sa validation para masigurong hindi magdodoble ang matatanggap ng isang tao.

Sa social amelioration card na hawak ng benepisyaryo ay ililista doon ang mga benepisyo na natanggap na nila sa gobyerno. Kaya maliwanag po na mayroong sistemang ginagawa ang DSWD na siyang mangunguna sa cash distribution.

Iniiwasan kasi ng Pangulo na mabahiran ng politika ang cash assistance na ito kaya pinili niyang sa DSWD ito ipamahagi.

Pero hindi naman po nawalan ng papel ang LGUs sa prosesong ito dahil dineputize po sila na tumulong para sabay-sabay ang distribusyon.

Sinimulan po ang pamimigay ng cash aid nitong Biyernes sa Parañaque City at Lungsod ng Maynila at maaari nang i-wirhdraw ng mga benepisyaryo mula sa Regions 4B, 5, 6, 7 at 9 ang kanilang mga pera sa Landbank of the Philippines.

Isusunod na po sa mga darating na araw ang ibang rehiyon ng bansa para masigurong lahat ng mga Pilipinong dapat na tumanggap ng tulong pinansyal ay makakakuha nito.

Malinaw po ang naging mensahe ni Pangulong Duterte nang ipatupad ang ECQ sa buong Luzon na walang maiiwang Pilipino. Lahat ay tutulungan lalo na ang mahihirap na sektor. Hindi niya papayagang may magutom na Pilipino sa panahong may kinakaharap na pagsubok ang bansa kaya nagkaroon ng “Bayanihan to Heal as One Act.”

Ang nabanggit na batas ang nagbigay ng special powers po sa Presidente para magamit ang malaking bahagi ng pondo ngayong taon sa pagtugon sa pangangailangan ng mga mahihirap na Pilipino at sa paglaban sa COVID-19 na nakapinsala sa maraming bansa, hindi lamang ang Pilipinas.

Tinitiyak po ng Duterte administration na iiral ang transparency sa pamamahagi ng tulong-pinansyal. Tapos na po ang mga panahong bulsa muna ang inuuna ng mga tiwaling politiko at opisyal ng gobyerno bago ang kapakanan ng mamamayan.

Sa ilalim po ng Duterte administration, ang kapakanan ng mga Pilipino ang prayoridad ng gobyerno gaya ng paulit-ulit na pahayag ni Pangulong Duterte na ang mandato niya ay “to serve and to protect the Filipino people.”