Tulong edukasyon ng AKO BICOL

Tinatayang apat na milyong mag-aaral ang hindi nakapag-enroll para sa school year 2020-2021 dahil sa krisis na hatid ng coronavirus disease (COVID-19). Sa bilang na ito, 2.75 milyon ay mula sa pribadong paaralan habang higit isang milyon ay mag-aaral ng pampublikong paaralan.

Sa nakalap na impormasyon ng Department of Education, iba’t iba ang dahilan ng mga magulang kung bakit nila pinatigil sa pag-aaral ang kanilang anak. Ngunit karaniwang dahilan ang kakapusan sa pera. Dahil sa pandemya, maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil sa pagsasara o pagbabawas ng tauhan ng kanilang pinapasukan.

Inaasahan din ang pagbagsak ng bilang ng mag-aaral sa kolehiyo. Ngunit may panahon pa upang pigilan ito. Ito’y kung maglalabas ng malaking pondo ang pamahalaan upang tustusan ang scholarship program ng mga deserving na mag-aaral.

Isa ang inyong lingkod sa co-author ng House Resolution No. 1201 na humihikayat sa Department of Budget and Management (DBM) na ilabas na ang P7.59 bilyon ng Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) para sa kanilang Scholarship Program. Ito’y alinsunod sa Republic Act 11465 o General Appropriations Act of 2020.

Sa pondong ito, 266,938 indibiduwal ang mabibigyan ng magandang kinabukasan dahil makakapagpatuloy sila ng pag-aaral. Malaking tulong din ito sa mga magulang na nahagip ng pagbagal ng ekonomiya dahil sa pandemya, kabilang na ang mga Overseas Filipino Workers na napilitang umuwi sa bansa.

Naniniwala ang inyong lingkod na ang hakbang na ito ay tugma sa atas ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga ahensiya ng pamahalaan na paigtingin ang pagtulong sa mga Pinoy na apektado ng COVID-19.

Magaan ang puso ko sa mga mag-aaral dahil minsan ko ring dinaanan ang kanilang dinaranas. Kaya naman patuloy ang pagtulong ko sa kanila sa abot ng aking makakaya.

Kamakailan lamang ay 180 beneficiaries ng “Tabang sa Edukasyon”program ng Ako Bicol party-list ang dumalo sa orientation progran bago sila mapagkalooban ng educational assistance. Sila ay nanggaling pa sa munisipalidad ng San Fernando, Batuan, San Jacinto at Monreal sa lalawigan ng Masbate.

Katuwang ng AKB ang Department of Social Welfare and Development sa programang ito. Inilunsad namin ang proyektong ito upang makatulong sa mahihirap subalit karapat-dapat na mag-aaral na maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.

Ipinagmamalaki rin ng AKB na higit sa 11,000 Bicolano na ang nakinabang sa scholarship program nito mula nang ito’y ilarga. Marami sa kanila ang nakapagtrabaho na sa loob at labas ng bansa. Ikinagagalak ng inyong lingkod na naging bahagi ang Ako Bicol sa katuparan ng pangarap ng mga kabataang Bicolano.