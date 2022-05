Tulong bibilis sa e-payment

Ikinatuwa ni dating House Speaker at incumbent Taguig-Pateros Rep. Alan Peter Cayetano ang Executive Order (EO) ni Pangulong Rodrigo Duterte upang gumamit ng digital payment ang mga ahensya ng gobyerno sa paggugol ng pondo at koleksyon ng bayad.

“EO 170 is a step towards the right direction para sa akin. This truly brings government into the 21st century,” sabi ni Cayetano. “This is what we’ve been advocating for quite some time now, and definitely magiging mas inclusive at efficient ang government transactions dahil dito.”

Matagal nang umaapela si Cayetano sa mga ahensya ng gobyerno na gawing digital ang pagbibigay nito ng tulong upang hindi na kailangang pumila ng matagal ang mga taong nangangailangan.

Bagama’t papayagan pa rin ang cash payment at iba pang tradisyonal na pagbabayad, hinihikayat ng EO ang mga lokal na pamahalaan na gumamit ng digital payment sa mga transaksyon nito. (Billy Begas)