Tulfo susugurin si Luchi

Sa Thursday na ang virtual trade launch ng TV5, kaya sa araw ring ‘yon malalaman kung ano-ano bang shows ang ipakikilala ng nasabing TV network sa kanilang advertisers.

Siyempre, karamihan sa shows na ipakikilala nila sa advertisers ay ‘yung produced ng major blocktimer nila, ang Brightlight Productions ng former politician at kilalang businessman na si Mr. Albee Benitez.

Isa sa shows na siguradong maia-announce doon ay ang “Sunday ‘Kada, Kada Sunday”, ang gag show na pamamahalaan ni Direk Edgar Mortiz at nakapag-pilot taping na last week sa Boracay.

Ngayon naman magaganap ang face to face (with face mask and shield) interbyuhan nina Luchi Cruz-Valdes at Raffy Tulfo.

Ang bahay ng TV5 news and current events chief ang main set ng “Usapang Real Life”, kaya pupunta raw mismo si Raffy doon.

Kahit parehong taga-TV5 sina Luchi at Raffy, excited daw ang una na mainterbyu ang huli.

Claudine may bagong pasabog vs Raymart

Ngayong araw rin na ito magaganap ang Zoom app interview ni Luchi kay Claudine Barretto.

May mga pasabog kaya si Claudine tungkol sa hindi pa rin maayos-ayos na gusot ng kanyang pamilya?

Ano na kaya ang latest sa kanila ni Raymart Santiago, kasi noong huling nakatsikahan ko ang lawyer ni Claudine na si Atty. Ferdinand Topacio, may binanggit siyang case na ipa-file ng aktres sa aktor, pero wala na kaming narinig pa tungkol doon.

Knowing Luchi naman, sa galing niya, siguradong may mga bago tayong malalaman sa sigalot ng pamilya Barretto at ni Claudine na rin kay Raymart.

For sure, like in her past interviews sa kanyang show, magugulat na lang tayo sa revelations sa interview niya with Claudine.

And of course, tiyak na may pasabog din si Luchi sa face to face interview niya with Raffy, huh!

Harapan ng mga artista, reporter ibabalik

Dahil bawal ang mass gathering, puro virtual presscons muna ang nagaganap ngayon, kaya nakaka-miss din ‘yung harapang nakakatsikahan ng entertainment press ang mga artista, producer.

Pero may ilan naman na nagpaplanong magkaroon na lang ng group interviews.

Puwede naman kasi kung ilan lang kayo at may face mask and shield.

May mga artista rin naman na nami-miss na ‘yung tsikahan ng personal sa entertainment press, kaya abangan mo, Dondon (my dear editor), dahil may inihahanda na akong group interviews, huh!

Pero bawal na ma-late kasi kailangang sundin kung anong oras ang assigned sa‘yo!

‘Yung big presscons naman, with the “new normal” lalo na sa showbiz na badly hit ng COVID-19 pandemic, siguradong matatagalan pa ‘yon, pero sige lang, life goes on naman para sa lahat!

Dapat naman kasi talagang positive pa rin tayo sa buhay kahit pa may pandemic at sa virus lang tayo maging negative, ‘noh?