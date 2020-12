Tulfo kakaladkarin Shopee, Lazada sa korte

Balak kasuhan ng sikat na radio/TV host na si Raffy Tulfo ang online shopping na Shopee at Lazada kung patuloy pa rin sa pagbebenta sa kanilang platform ng mga pekeng produkto.

Sa Youtube video ni Raffy, sinabi nito na maraming merchant sa dalawang online selling platform ang nagbebenta ng mga pekeng Seikatsu at ‘Raffy Tulfo in Action’ merchandise.

Pinaliwanag ni Tulfo na ang kanyang ‘Tulfo and Chill’ design na mga t-shirt at jacket ay naka-copyright sa Department of Trade and Industry (DTI) pero napagdidiskitahan pa rin ng mga iligal na negosyante.

“Ito pong Shopee and Lazada ang titigas po ng ulo, continue pa rin po ng pagbebenta ng fake na mga gamot, fake na mga merchandise,” ayon sa public affairs host.

“Ang pakialam lang po ng Shopee and Lazada, kumita ng kumita, wala silang proper screening,” aniya pa.

Dagdag pa ng palabang host, marami na ang nagrereklamo na mga merchant kay Tulfo tungkol sa Shopee at Lazada ngunit ayaw lang magpa-on air.

Banta ni Tulfo na kapag hindi pinull-out ‘yung mga RTIA merchandise na murang-mura na mga peke at nagpadala na kami ng notice… I’ll take you to court,” giit ni Tulfo.

“Kakaladkarin ko kayo sa korte. Ang titigas ng ulo niyo,” banta pa ni Tulfo. (RP)