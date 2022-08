Tulfo: Brownout pabor sa mga terorista, kriminal

Ang laganap na brownout sa iba’t ibang probinsya ay nagdudulot ng malaking banta sa pambansang seguridad, ayon sa babala ni Senador Raffy Tulfo.

Sabi ng senador, ang kapalpakan ng mga ahensya ng gobyerno na matugunan ang paulit-ulit na problema sa brownout ay maaaring makaapekto sa pagpapa­natili ng kapayapaan at kaayusan sa bansa.

“Itong patuloy na pagba-brownout sa iba’t ibang panig ng Pilipinas is becoming a serious national security threat. This has to be addressed because terrorists, insurgents and other criminal elements could take advantage of the situation,” pahayag ni Tulfo sa kanyang programa sa radyo.

Maaring itiyempo ng masasamang loob na gumawa ng terroristic acts and other criminal activities tuwing brownout kaya kailangan nating tutukan at pigilan ang isyung ito na winalang bahala lang po ng ating kinauukulan, bago pa ito lumala,” dagdag pa niya.

Una nang inihain ni Tulfo, chairman ng Senate energy committee, ang Senate Resolution (PSR) No. 107 na naglalayong imbestigahan ang rotational blackouts at pagtaas ng singil sa kuryente sa bansa. Magsisimula na ang im­bestigasyon ni Sen. Idol sa Senado nitong buwan.

“Maaring lusubin o i-overrun ng mga insurgent, terrorist at iba pang mga criminal element ang mga police station, military outpost, and other government facilities. Ititiyempo lamang nila ang aksyon nila tuwing mayroong unaanounced brownout,” ani Tulfo.

Nababahala din ang senador masamang epekto ng paulit-ulit at rotational brownout sa kalusugan at kaligtasan ng mga Pilipino, lalo na ang mga mahihirap. (Dindo Matining)