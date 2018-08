Tulak na nakaamoy ng pulis tumalon sa creek, patay

DEAD-ON-ARRIVAL sa pagamutan ang isang kilalang tulak ng iligal na droga matapos tumalon sa creek nang makatunog na pulis ang kanyang katransaksyon sa droga, kamakalawa nang gabi sa Parian Creek, Brgy. Palatiw, Pasig City.

Batay sa report na nakalap mula sa tanggapan ni Eastern Police District (EPD) Director S/Supt. Bernabe Balba, nakilala ang nasawing suspek sa alyas Carlo, nasa hustong gulang at residente ng Brgy. Palatiw na tumalon sa Parian creek matapos magtamo ng tama ng bala ng baril sa katawan mula sa rumespondeng pulis.

Isinagawa ang drug buy-bust operation bandang alas-10:40 kamakalawa nang gabi sa Parian Creek, sakop ng Brgy. Palatiw nang pagbentahan ng suspek ang isang police poseur buyer.

Matapos makumpirma na tulak ng droga ang suspek ay aktong huhulihin na ito ay agad na bumunot ng baril at naunang nagpaputok laban sa pulis at nang may dumating na isa pa ay dito na tumalon ang suspek nang makorner at natamaan ng bala.