Tuhod inopera, Perkins garahe

MALAKING hamon ang kinakaharap ng Phoenix Fuel Masters sa darating na PBA Commissioner’s Cup.

Hindi na makakasama ang nangungunang gunner na si Matthew Wright na tumalon sa Japan B.League, garahe na rin buong season si big man Jason Perkins, na kamakailan ay sumailalim sa operasyon sa tuhod.

Ang pinsala ay matagal nang bumabagabag kay Perkins kaya kinailangan nitong sumailalim sa operasyon kamakailan.

Ang pagkuha ng serbisyo ng sophomore big man na si Ben Adamos sa isang trade sa Converge ay dapat magsilbi ng mabuti sa Fuel Masters habang wala si Perkins, na nanguna sa koponan sa scoring noong Philippine Cup na may average na 16.0 poonts at pangalawa sa rebounds na may 7.9 bawat laro.

Habang wala si Perkins, pipigain ng Fuel Masters ang mga beterano na sina Sean Anthony at Jake Pascual at young big man na si Larry Muyang para mamuno sa frontcourt ng koponan kasama sina Adamos at import Kaleb Weeson.

Hindi nakapasok ang Fuel Masters sa playoffs ng katatapos lang na Philippine Cup sa final conference ni Wright kasama ang koponan. (Lito Oredo)