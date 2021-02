Tugon sa isyu ng presyo ng baboy

Mula pa noong huling bahagi ng nakaraang taon ay nagrereklamo na ang mga mamimili sa mataas na presyo ng mga produktong baboy at hindi nagbingi-bingihan ang pambansang pamahalaan sa mga pakiusap na babaan ang presyo ng baboy at iba pang pangunahing mga kalakal sa pagkain.

Noong ika-1 ng Pebrero 2021, nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Executive Order No. 124, na nagpapataw ng price ceiling sa mga piling produktong baboy at manok sa National Capital Region.

Bago ang Pasko noong 2020, ang average na presyo para sa pork pigue at kasim ay mula P270 / kg at P300 / kg para sa liempo. Tumaas pa ang mga presyo na ito hanggang P400 / kg noong kapaskuhan at pagkatapos nito.

Dahil dito gumamit ang pambansang pamahalaan ng whole-of-government approach upang matugunan ang isyung ito at mabawasan ang pasanin ng mga mamimili. Sa huling pagpupulong ng Gabinete kasama ang Pangulo, naaprubahan ang mga rekomendasyon ng Department of Agriculture (DA) at iba pang Kagawaran upang patatagin ang suplay at presyo ng mga pangunahing bilihin ng pagkain.

Una sa mga rekomendasyong ito ay ang paglalaan ng DA Regional Field Units at iba pang mga nakakabit na ahensya at korporasyon ng DA ng mga mapagkukunan upang makakuha ng baboy mula sa Visayas at Mindanao at mga ASF-free na lalawigan sa Luzon. Ang mga baboy na ito ay ihahatid sa mga pangunahing pamilihanang publiko sa Metro Manila sapresyong mula P270 hanggang P300 bawat kilo.

Pangalawa, nangako ang DA na masigasig na itataguyod ang mga pagsisikap upang buhayin ang industriya ng baboy sa bansa, kasama ang napakalaking ‘repopulation program’ na nakikipagtulungan sa pribadong sektor, mga grupo ng beterinaryo, mga local government unit (LGUs), at mga grupo ng nagaalaga ng baboy. Para sa ‘repopulation program’, sinabi ng DA na maglalaan ito ng paunang P1B, kasama na ang P500-milyong halaga ng mga zero-interest loan para sa mga backyard at semi-commercial raisers. Samantala, nangako din ang Land Bank of the Philippines na magbahagi ng P15B para sa pagpapautang sa mga commercial raiser.

Bukod dito, sinabi ng DA na paiigtingin nito ang “Bantay ASF sa Barangay” upang mabisang mapamahalaan, maiwasan, at makontrol ang ASF. Mahigpit na isasakatuparan ang kampanya sa tulong ng mga LGU, pribadong sektor, mga pangkat ng beterinaryo, at mga asosasyon ng hog raisers.

Upang mabisang makontrol ang ASF sa bansa, ang DA ay gumawa ng hakbang upang makakuha ng bakuna laban sa ASF na binuo ng US Department of Agriculture, na kasalukuyan ay nasa yugto na ng clinical at field testing sa Vietnam.

Ang lahat ng mga hakbang na ito ay makakatulong hindi lamang sa mga mamimili kundi pati na rin sa mga hog raiser na naaapektuhan din ng mataas na gastos sa pagaalaga ng baboypara sa komersyal na paggamit. Bilang isang dating hog raiser, naiintindihan ko ang problema nila.

Lumiit nang husto ang supply ng baboy sa Luzon dahil sa ASF,at natural, dahil sa batas ng supply at demand, tumaas ang presyo ng baboy kahit na ang gastos sa produksyon ay pareho.

Ang natural na solusyon samakatuwid ay ang kumuha ng baboy mula sa Visayas at Mindanao upang mapunuan ang pangangailangan sa Luzon. Halos 10,000 baboy ang inaasahang maipapadala sa Metro Manila mula sa South Cotabato.

Nagbibigay din ang gobyerno ng transport subsidy para sa baboy na magmumula sa iba`t ibang lugar na walang ASF, na itinakda sa P21 kung mula sa Mindanao, P15 kung mula sa Visayas at P10 kapag mula Luzon.

Bilang huling paraan, maaari din tayong mag-import mula sa ibang bansa, ngunit kapag ginawa natin ito maaari itong makasira sa negosyo ng mga lokal na hog raisers dahil ang gastos para sa imported pork products kabilang ang presyo ng taripa ay mas mababa pa rin kaysa sa average na gastos ng pagaalaga ng baboy sa bansa natin.

Tulad ng pagtugon ng pamahalaan sa kaso ng COVID-19, ginagawa nito ang lahat na makakaya upang mawakasan ang problema sa ASF. Hindi magtatagal at matatapos ang suliraning ito sa paggamit ng whole-of-government approach. Mapapanatili nating abot-kaya ang presyo ng baboy at iba pang pangunahing pagkain at magiging sapat ang suplay ng pangangailangan para sa lahat.