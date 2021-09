Tugma si Ping sa hanap nila

Sa politika, pinakapinaniniwaalan ang interpretasyon at puna ng mga beterano kahit pa sabihing ang mga batang henerasyon ang napapansin ngayon dahil hindi naman sila masabayan ng mga mas nakakatanda pagdating sa kaalaman sa mga gamit na pang-internet.

Katulad lamang sa paghahanap ng mga katangian na dapat taglayin ng magiging susunod na Presidente ng bansa na tutugma sa kasalukuyang situwasyon na may klarong dalawang larawan- pandemya at korapsiyon.

Maging ang mga doktor na dati ay hindi naman gaanong naglalahad ng saloobin ay naglalabas na rin ng mga katangian na kanilang hinahanap sa mga maaaring pagpilian ng susunod na magiging Presidente ng bansa, isa na diyan ang dating adviser ng gobyerno sa COVID-19 response na si Dr. Anthony Leachon.

“The May 2022 election is different from all previous elections. We have only ONE chance to redeem ourselves. We can’t afford to commit a fatal mistake again! Choose leaders who are: 1. Honest 2.Competent 3. Inspiring 4. Forward looking 5. With Moral Courage,” yan ang sabi ni Dr. Leachon sa kanyang tweet.

Sa panig naman ng mga nagbabantay sa lahat ng ganap sa larangan ng politika gaya ni Winnie Monsod, nagsiwalat din siya ng mga katangian na dapat taglayin ng susunod na mamumuno sa bansa para daw mas madaling makatrabaho ng mamamayan.

“Ang dapat nating makatrabaho ay pinuno maayos mamahala at taglay ang walong katangian: laging may partisipasyon ang lahat, tumutupad sa pinagkasunduan, walang itinatago, tapat sa pananagutan, mabilis tumugon, epektibo at mabisa, pantay-pantay magtrato at may respeto sa batas. Ang mga ‘yan ang magpapahina sa korapsiyon, didinig sa mga tinig ng mga nasa panganib at agrabyado, at magsasama sa saloobin ng minorya bago magpasya. Ikaw na ba ‘yan?”

Ang mga pangungusap na ‘yan ay bahagi ng kolum ni Monsod.

Tatlo na ang deklaradong tatakbo sa pampanguluhang halalan pero kung ang mga katangian ‘yan ang pagbabatayan, isa lang sa tatlong ‘yan ang nagtataglay ng karamihan sa mga ito at siguro naman ay marami ang sasang-ayon kung sasabihin kong iyon ay si Ping Lacson.