Tugade tsika lang ang ‘all-systems go’ sa palit-jeepney

Inawat ni Bayan Muna party-list Rep. Carlos Isagani Zarate si Department of Transportation (DOTr) Secretary Arthur Tugade at ang iba pang ahensiya ng gobyerno na may kinalaman sa mass transport system na huwag masyadong excited sa Public Utility Vehicle (PUV) Modernization Program dahil marami pa palang kailangang gawin bago maipatupad ito.

Ayon sa kongresista, malinaw na lumabas sa pagdinig ng House committee on transportation noong Huwebes na lahat ng stakeholders ay hindi naman tinututulan ang modernisasyon ng pampublikong transportasyon sa bansa.

“Pero lumalabas din sa pagdinig taliwas du’n sa pinapakita ng DOTr na all systems go na.

Wala na raw dahilan para mag-protesta raw halimbawa ang PISTON at iba pang mga grupo eh lumalabas na nasa stage of ano pa pala… hindi pa ready lahat. Halimbawa… hindi pa tapos ‘yung kanilang route rationalization study. Pangalawa magpa-pilot (test) pa lang sila dito sa tatlong ruta sa Metro Manila,” pahayag ni Zarate sa panayam kahapon.

May mga usapin din aniya na hindi nabigyan ng malinaw na kasagutan ng mga ahensiya ng gobyerno.

“Lumalabas (na) nire-require natin na magi­ging Euro-4 compliant na raw itong ating pampublikong jeepney eh wala nga ta­yong kahandaan kung paano masisiguro na ‘yung mga makina na nabibili nila ay Euro-4 compliant…Wala pa raw tayong technology na ganyan,” ani Zarate.

Hindi aniya dapat apurahin ang PUV mo­dernization program.

“‘Pag nagsasalita kasi ang mga opisyal ng DOTr all-systems go na reding-ready na tayo meron ng mga sasakyang ready…lumalabas… prototype pa lang. So, paano ‘yan by January 1 sabi nila ang kaya pa lang i-manufacture is 500 o see ang apek­tado rito ay 250 to 70,000 units ‘yan nationwide,” giit pa ni Zarate.