Tugade niraraket ang jeepney modernization

Itinuturing ng isang transport group na ginagawang negosyo lamang ni Transportation Secretary Arthur Tugade ang public utility vehicle (PUV) modernization program ng gobyerno.

Ito ang patutunayan ng Pinagkaisang Samahan ng mga Tsuper at Operators Nationwide sa nakatakdang pakikipagharap nila kay Tugade sa ipinatawag na public hearing ni Senador Grace Poe, chair ng Senate committee on public services ngayong Disyembre 7.

“Umaasa kami na dito sana ang kalihim mismo ng DOTr dito sa December 7… magkaroon kami ng chance maipresenta ‘yung aming pagsusuri kung bakit namin sinasabing corporate capture ‘yan, bakit namin sinasabing negosyo lang ‘yan, bakit namin sinasabing marketing program ‘yan at mai-present din ‘yung ating alternative mo­dernization plan,” wika ni George San Mateo sa isang press conference sa Quezon City.

Dasal naman nina San Mateo at Misael Melinas, spokesman ng No to Jeepney Phaseout Coalition, siputin ni Tugade ang public hearing sa Senado dahil inisnab na sila sa dialogue noong Hunyo at sa hearing sa Kongreso noong Oktubre 19.

“Itong si Secretary Tugade, iwas pusoy ito eh,” banat ni San Mateo kasabay ng pagsasabing noong Mayo 22 ay na­ngako si Assistant Secretary Mark de Leon na makikipag-usap sa kanila ang kalihim sa loob ng dalawang linggo.

“…awa ng Diyos ni anino ni Tugade hindi namin nakikita ever since,” sambit ni San Mateo.

Sa ilalim ng moderni­zation program ng gobyerno, aalisin na sa kalsada ang mga jeep na may edad 15 taon pataas at papalitan ng mga bagong jeep na may ‘Euro 4 engines’ o electrically powered engines. Tinatayang 180,000 jeepney ang masasapol ng programang ito.

Sinasabing raket lamang ito ng DOTr dahil higit sa P1 milyon ang presyo ng jeep na ibibenta ng gobyerno sa mga tsuper.

Samantala, sinabi naman ni San Mateo na kaya nila kinansela ang dalawang araw na tigil-pasada ngayong Lunes at Martes ay upang pakinggan ang pakiusap ni Poe na talakayin na lamang sa public hearing ang kanilang hinaing laban sa jeepney modernization.

“Wine-welcome natin ang pag-imbita ni Senator Grace Poe kaya magbibigay-daan tayo sa konsultasyong ito at ipagpaliban muna ang ating tigil-pasada,” ani San Mateo.

Nagpasalamat naman si Poe sa pagsunod ng transport leaders sa kanyang pakiusap.





“We welcome the decision of Piston and No to Jeepney Phaseout Coalition to heed our appeal and call off their nationwide transport strike. Issues can be better discussed and resolved when sobriety and judiciousness are ­exercised, in pursuit of the highest public good,” ayon sa senador na nagsabi pang binibigyan niya ng pagkakataon si Tugade upang mapasinungali­ngan ang mga ibinibintang sa kanya ng transport leader at upang maipakita kung may ‘malasakit’ siya sa mga pobreng tsuper.