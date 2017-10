Tugade nasaan na ang plaka? – Recto

Inungkat ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto ang kabiguan pa rin ng tanggapan ni Department of Transportation (DOTr) Secretary Arthur Tugade na mailabas ang mga plate number ng mga sasakyan na siningil ilang taon na ang nakalilipas.

Sa budget deliberations ng Senado, hindi nakaligtas sa pagbusisi ni Recto ang malaking pondong inilaan sa DOTr ngayong 2017 pero hindi pa rin nareresolba ang problema sa plaka ng mga sasakyan.

“So, in spite of a budget of P76 billion in 2017, wala tayo ni isang plaka ng kotse,” sabi ni Recto.

Bukod sa mga plaka, sinita rin ng senador ma­ging ang pagkaantala sa pag-iisyu ng mga driver’s license.

Ayon naman kay Senador Joseph Victor ‘JV’ Ejercito, vice chairman ng Senate committee on finance at sponsor ng budget ng DOTr, patuloy pa ang procurement ng mga plaka at inaasahan ang delivery nito sa unang quarter ng susunod na taon.

“Mr. (Senate) President, the reason why I ask this question, simple lamang, P76 billion iyong budget. Isang taon at kalahati bago tayo makakuha ng plastic na driver’s license. Ngayon, plaka ng kotse naman. Kailan natin maaasahan na magkakaroon ng plaka ang kotse,” dagdag ni Recto.

Kabaligtaran din sa iniulat ng DOTr na maaari nang makakuha ng plastic na driver’s license sa kahit saang sangay ng Land Transportation Office (LTO), may mga tanggapan pa rin ang hindi nakatutugon dito.

Para sa taong 2018, nasa P70,365,802,000 ang hinihingi ng DOTr o pagtaas na 26 percent mula sa 2017 budget nito.

Kinuwestyon din ni Recto kamakalawa ang P300 bilyong jeepney modernization program ng DOTr at tinanong ng senador kung pinag-isipan ba itong mabuti ng tanggapan ni Tugade dahil sa malaking halaga ang gagastusin sa pagpapalit ng mga lumang jeep.