Tugade mipasabot sa pagbaha sa Mactan Airport

Mihatag sa iyang pagpasabot si Transportation Sec. Arthur Tugade human misulod ang tubig ug gibahaan ang passenger walkway sa bag-ong Mactan Airport sa Cebu.

Matud ni Tugade sa gihimong economic briefing sa Malacañang na mibara ang drainage sa gawas sa terminal busa misulod ang tubig sa passenger walkway.

Apan matud sa kalihim nga gisulbad na nila ang problema ug ilang humanon dayun.

Matud ni Tugade nga mahimo na nga kaagian ang maong dapit.

“Andrew Harrison said it is usable again by the departing passengers. It was caused by heavy rains and clogged drainage outside the terminal. They expect a permanent fix within the day,” matud ni Tugade.

Wala dayun masayri sa kalihim ang pagbaha sa bag-obg terminal sa Mactan Airport ug gipakita lang siya sa mikatap ga hulagway sa social media ug iyang gitawgan ang opisyal sa Mactan Cebu International Airport.

“Titingnan ho natin iyan, at alam ko naman na hindi palalagpasin iyong estado na kung saan binabaha. Pareho rin ho iyan sa mga bahay at mga delivery ng mga completed work na kung saan minsan pagtanggap mo ng bahay mo, pagdating ng unos o bagyo, bigla kang makaka-experience ng tulo. Ito ho, magpapakita lang na dapat tingnan pansin iyong paggawa. At kung mayroon talaga iyan, eh ‘di solusyunan po natin,” dugang pa ni Tugade. ()