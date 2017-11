Tugade malakas ang kapit, ‘di masisibak – Palasyo

Malabong mapatalsik sa puwesto si Department of Transportation (DOTr) Secretary Arthur Tugade kahit pa sunod-sunod ang mga panawagang sibakin na ito dahil sa palpak na operasyon ng Metro Rail Transit (MRT) Line 3 at Light Rail Transit (LRT).

Ipinahayag kahapon ni Presidential Spokesman Harry Roque na mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsabing patuloy siyang nagtitiwala sa kakayahan ng kalihim at susuportahan niya ito sa ano mang paraan para maipatupad ang mga reporma sa MRT.

Binigyang-diin ni Roque na namana lamang ng administrasyong Duterte ang mga problema sa MRT-3 at LRT pero gumagawa na ng paraan ang gobyerno para maibalik ang da­ting maayos na takbo ng mga nasabing mass transit system.

“Well, gaya po ng sinabi ko ‘no, ang mga problema po ay namana. At kami naman po ay nagmamasid at nag-oobserba sa mga hakbang na ginagawa ni Secretary Tugade.

Tingin ko po hindi pa po dumarating ‘yung panahon na kinakailangan na tanggalin si Secretary Tugade. He enjoys the full trust and confidence of the President.

The President has said he will back up Secretary Tugade in whatever he may need to effect immediate reform of the MRT,” pahayag ni Roque.

Kasabay nito, hu­mingi ng sapat na panahon ang kalihim sa publiko para itama ang mga problemang dinatnan ng administrasyon sa MRT-3 at LRT.

Aminado si Roque na malaking hamon ang problemang ito sa administrasyong Duterte subalit gagawin ang makakaya para maibsan ang kunsumisyon.

Milyon-milyong pasahero ng mga tren ang napeperwisyo halos araw-araw dahil sa sablay na operasyon ng mga ito.

“Let us give the President the opportunity ‘no to rectify the many problems that his administration inherited from the past dispensation. But we accept the challenge. We are moving forward and we promise better MRT to our riding public ‘no. We will show the same political will that the President has shown in his fight against illegal drugs, in his fight against corruption, in bringing this vital service of transportation to the people as well,” ayon pa kay Roque.