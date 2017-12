Tugade gigisahin ni Poe sa jeepney modernization

Ipinagpaliban kahapon ni Senador Grace Poe ang ipinatawag nitong public hearing sa jeepney mo­dernization program sa darating na Huwebes at iniatras ito sa Disyembre 11 upang tiyak na makadalo si Department of Transportation (DOTr) Secretary Arthur Tugade.

“Nakiusap si Secretary Tugade kung puwede iurong ang hearing sa Lunes… Ako na mismo ang nagdesisyon at aapela ako sa PISTON at sa ibang mga grupo na sa tingin ko ang layunin nila ay makaharap mismo si Secretary Tugade,” pahayag ni Poe.

Sinabi ni Poe na siya na ang nagdesisyon upang matiyak nito na magkakaharap ang dalawang panig.

“Kaya ako na mismo ang nag-decision na kung Lunes s’ya available, hindi ko s’ya pinakawalan e, sabi ko bigyan n’yo ako ng petsa kung hindi kayo puwede ng Thursday, sabi n’ya Lunes daw available s’ya. Kaya itututoy natin ang public hearing,” dagdag ni Poe.

Nais ni Poe na marinig ang hinaing ng mga transport group na tumututol sa modernization program ng pamahalaan.

Matapos naman ang hearing kahapon ng Congressional Oversight Committee on Civil Aviation Authority of the Philippines, nanindigan si Tugade na tuloy ang jeepney modernization program sa susunod na taon sa kabila ng mga protesta.

“Tuloy ‘yung mo­dernization. Sinabi na ng Presidente, bakit may ganoon pang tanong?” giit ni Tugade.

Tiniyak din ng Kalihim na hindi nila pipigilan ang mga transport group na magprotesta basta’t hindi sila lumalabag sa batas at nabibigyang-halaga pa rin ang karapatan ng iba.

“You can do protest actions, but you must follow the law. You can do protest actions but you must give importance to the benefit of the majo­rity, that’s the essence of democracy,” sabi pa ni Tugade.

Matatandaang plano sana ng Pinagkaisang Samahan ng mga Tsuper at Operator Nationwide (PISTON) at ng No To Jeepney Phaseout Coalition na magdaos ng dalawang araw na tigil-pasada nitong Disyembre 4 at 5.





Pero, nagbago ng isip at nagpasya ang dalawang grupo na kanselahin ito upang bigyang-daan ang urgent Senate hearing na ikinasa ni Poe na unang itinakda sa Huwebes (Disyembre 7) ngunit inilipat ng Disyembre 11 (Lunes) dahil hindi umano makakaharap si Tugade sa Huwebes.

Samantala, sinabi rin kahapon ni Presidential Spokesman Harry Roque na wala nang alternatibo kundi palitan ang mga kakarag-karag na mga jeep sa kalsada dahil na­giging banta na ang mga ito sa kalusugan ng publiko.

“Wala na tayong alternatibo, kinakailangan magkaroon na tayo ng modernong mass transport system, ke MRT, ke jeepney, ke bus eh lahat po iyan ay dapat magkaroon na ng mo­dernization,” pahayag ng Kalihim.

Mas mainam aniya na makipag-usap ang mga transport group sa halip na perhuwisyuhin ang mga mananakay dahil hindi naman ang gobyerno ang mapipinsala sa tigil-pasada.