Tugade gigisahin ng Senado sa palpak na RFID

Ipapatawag ng Senado si Transportation Secretary Arthur Tugade kaugnay sa palpak na implementasyon ng radio frequency identification (RFID) system sa mga tollway na nagsimula noong Disyembre 1.

Ito ang sinabi ni Senador Grace Poe kasabay ng paghain ng isang resolusyon na nanawagan para sa suspensiyon ng 100% cashless transaction na nagresulta sa matinding pagsisikip ng trapik sa mga toll plaza.

“We are asking the DOTr to suspend the full implementation of the 100-percent cashless transaction. The system isn’t completely ready,” pahayag ni Poe, chair ng Senate pubic services committee sa panayam sa radyo.

Bukod sa pagkababad ng mga motorist sa tollways, naabala din aniya ang mga motorista, mga PUV operator at driver na kinakailangan pang pumila ng matagal para magpakabit ng RFID stickers bunsod na napakaikling palugit na ibinigay.

Bukod diyan, sinabi ni Poe na dapat ding tingnan ang P500 minimum load requirement ng mga toll operator.

“That minimum load is a big amount for some, especially if the toll they need to pay is just less than P100. That minimum load is even higher than the minimum wage,” ayon pa kay Poe.

Nauna nang naghain ng resolusyon si Senador Shewrwin Gatchalian na naglalayong rebyuhin ang minimum performance standards compliance ng mga toll operator sa gitna ng kapalpakan sa pagpapatupad ng RFID system. (Dindo Matining)