Tugade ‘Boy Sisi’ sa MRT

Nanggigigil na sina Senador Grace Poe at Bayan Muna Party-list Rep. Carlos Isagani ­Zarate sa lahat ng opisyal ng Department of Transportation (DOTr), partikular kay Secretary Arthur Tugade, dahil sa patuloy na pagsisi sa nakaraang administrasyon sa mga kapalpakan ng serbisyo ng Metro Rail Transit (MRT) Line 3.

Sinabi ni Poe na sa lumalalang sitwasyon ngayon ng MRT-3 ay hindi lamang si DOTr Undersecretary for Rails Cesar Chavez ang dapat na nagpapakita sa publiko ng aksiyon kundi lahat ng mga kasamahan nito sa ahensiya.

“Alam ko si Usec Chavez masipag ‘yan pagdating sa eksplanasyon ng nangyayari sa MRT pero nag-iisa lamang siya, siguro dapat ding si Secretary Tugade na itulak na rin ang ibang kasamahan n’ya na kumilos-kilos na,” pahayag ng senador.

Iginiit ni Poe, chairperson ng Senate committee on public services, na mahigit isang taon nang nakapuwesto ang mga opisyal subalit wala pa ring hakbang ang mga ito sa problema ng MRT.

“‘Wag kayo makukuntento sa pagsisi lang sa nakaraang administrasyon, kailangan na ring patunayan ninyo ang inyong sarili sapagkat lagpas na rin kayo ng isang taon d’yan at wala pa kaming nakikitang mga konkretong hakbang,” giit ni Poe.

Nais ding malaman ng mambabatas kung ano ang gagawin ng DOTr sa mga inorder na bagon sa China na hanggang ngayon ay hindi pa rin napapatakbo.

Una nang pinagsabihan ng senador ang DOTr na magdesisyon na kung kailangan munang pansamantalang itigil ang ope­rasyon ng MRT at isai­lalim ito sa rehabilitasyon.

Pero dapat aniyang kaakibat nito ang plano kung paano tutulungan ang mga pasahero ng tren upang mabawasan ang bigat na kanilang papasanin sa pagbibiyahe.

Gigil na rin si ­Zarate na makalkal nang todo ang alegasyon na diumano’y “human error” at pananabotahe ang nawawalang black box ng kumalas na bagon ng tren ng MRT-3 noong Huwebes.

“This incident should be thoroughly investigated especially the angle of sabotage or it was just the poor maintenance of the trains that caused the accident,” pahayag ng kongresista.





Kinuwestiyon pa ni Zarate kung sino ang posibleng makikinabang kapag sinabotahe ang ­operasyon ng MRT.

“With the supposed loss of the black box, all CCTV in the depot and the tracks should be reviewed.

We must also ascertain who would benefit if the MRT is sabotaged or put out of service,” pagdidiin pa ni Zarate.

Naghihinala naman si Usec Chavez na baka sinabotahe ang MRT sa pagkalas ng isang bagon nito habang bumibiyahe sa pagitan ng Ayala at Buendia stations noong Huwebes ng umaga.

“Hindi kakalas ang bagon kung walang mag-aalis,” sabi ni Chavez.

Samantala, base sa pagsisiyasat ng operations team ng MRT-3, hindi electrical ang na­ging problema sa paghiwalay ng bagon ng tren kundi mechanical o ­human ­error.

Nawawala rin umano ang messma card ng Light Rail Vehicle #6B. Ang messma card ang nagsisilbing black box ng tren na nagre-record ng pangyayaring teknikal.

Sa kabila nito ay ­tiniyak ng DOTr na ligtas pa rin ang pagbiyahe sa MRT-3 bagama’t patuloy pa rin ang kanilang im­bestigasyon sa insidente.