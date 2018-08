Tugade binakbakan sa pagtatago sa Xiamen Air fiasco

KINUWESTYON ni Senador Nancy Binay si Department of Transportation (DOTr) Secretary Arthur Tugade kung bakit hindi nagpakita sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) sa kasagsagan ng aberya ng pagsadsad ng eroplano ng Xiamen Airlines.

Sa pagdinig ng Se­nate committee on public services na pinamumunuan ni Senador Grace Poe, inamin ni Tugade na hindi siya nagpakita sa panahon na inaalis ang humambalang na eroplano sa runway dahil ayaw na nitong makadagdag sa abala sa paliparan su­balit iginiit na ‘on top of the situation’ siya nang mga panahong iyon.

“Hindi ka makita. Wala kayo sa scene of the crime. You were never seen during critical moments of the crisis. Being on top is being there physically,” saad ni Binay.

“Paano mong sasa­bihin you are on top of everything eh nalusutan kayo ng 61 flights… Technically, bahay n’yo ‘yun tapos may pumasok sa bahay n’yo na hindi nagpaalam,” giit pa ni Binay hinggil sa mga unscheduled flight na dumating sa NAIA matapos matanggal sa runway ang eroplano noong Sabado, Agosto 18.

Kasabay nito, sa kabila ng paghingi ng tawad, wala ring na­ging pag-ako mula kay Tugade sa anumang pananagutan sa naganap na aberya.

“Allow me, please, to apologize. It was regrettable incident that is not of our own liking, nor or our own making. I am deeply sorry for the inconveniences,” saad ni Tugade.

Sa kabilang dako, binatikos din ni Tugade ang kanyang mga kritiko matapos aminin na nasaktan sa tawag na inutil sa kanila.

“Shaming and bashing us at the time when we were working to fix the situation had done no real good… Hindi po basta-basta ang hinarap nating problema. Tao lamang ho kami,” dagdag ni Tugade.

“May mga narinig po kami na tinatawag kaming inutil. Wala raw kaming alam. Wala raw kaming ginagawa. Ipo­krito ako kung sasabihin kong walang epekto. Nasasaktan ba kami? At some point, oo,” diin ng kalihim.