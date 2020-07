ASAR-TALO sa mga netizen si PJ Tucker ng Houston Rockets matapos bumili ng higanteng TV para sa kanyang kuwarto sa Walt Disney World Resort sa muling pagbubukas ng NBA season.

Nag-post kasi sa kanyang Instagram si Tucker sa binili nitong 55 inches na Cyrstal HD TV para mapalitan ang maliit nitong pinapanooran.

Pero alaska ang inabot nito sa mga netizen.

“A whole TV just leave after the first round,” post ni simba@DdaGOAT_19. (Lito Oredo)