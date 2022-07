Tsupi Ryan Gosling: Piolo mas bagay sa ‘Barbie’

Iba talaga ang karisma ni Piolo Pascual kahit nag-iiba siya ng hairstyle para sa role man o personal, ha!

Kitang-kita ‘yan sa isang behind the scene picture niya para sa role na si Jacob Del Rosario sa “Flower of Evil” na ipinost ng isang netizen sa Twitter na umani na ng halos 11,000 likes.

Sa picture, medyo nakakunot ang noo ni Papa P at nakasuot ng tank top at smock na ginagamit ng karakter niya sa palabas bilang sculptor.

Blonde din ang kulay ng buhok niya rito kaya naman pabiro siyang kinumpara ng nag-post sa karakter ni Ken at nilagyan ng caption na “Piolo Pascual on the set of Greta Gerwig’s movie ‘Barbie.'”

Para sa mga hindi nakakaalam, ang Hollywood star na si Ryan Gosling ang totoong gaganap bilang Ken sa nasabing pelikula.

Mukhang marami naman ang agree na pwedeng pwedeng gumanap bilang Ken si Papa P. Sabi pa ni @politepndmonium, “He looks way better than Ryan Gosling tbh.”

“He’s not aging,” naman ang sey ni @mchllzu6yn23, dahil tila wala raw pagbabago sa itsura ng Kapamilya artist kahit na 45 years old na ito.

Niwey, marami pang ‘thirsty’ reactions para kay Papa P mula sa simpleng tweet na talaga namang patunay na marami pa rin ang nahuhumaling sa kakisigan niya.

Well, kung gusto ng netizens ng more Piolo, dapat tutukan nila ang “Flower of Evil” na napapanood sa Viu kada Huwebes at Biyernes ng 8 PM, at sa Kapamilya Channel, Jeepney TV, at A2Z kada Sabado at Linggo ng 9 PM. Kaabang-abang pa naman lalo ang serye lalo na sa pagpasok ng karakter ni Paulo Avelino bilang tunay na Jacob. (Dondon Sermino)