Tsuper party-list cong kinuyog sa Balesin wedding

Sa halip na hangaan, tinuligsa ng mga netizen ang magarbong kasal ni Drivers United for Mass Progress and Equal Rights - Philippines Taxi Drivers Association DUMPER (PTDA) party-list Rep. Claudine Diana Bautista sa ekslusibong isla ng Balesin sa Quezon dahil sa pagpapakita umano ito ng kawalan ng malasakit at pakiramdam sa mga naghihirap na Pinoy ngayong panahon ng pandemya.

Bagama’t karapatan umano ni Bautista na maghangad ng engrandeng kasal sa itinuturing niyang ‘bestfriend’ na si Jose Lim IV na mula rin sa mayamang angkan sa Davao, sinabi ng mga netizen na hindi ito akma para sa tulad niyang public servant na kumakatawan sa sektor ng mga driver na kabilang sa mga naghihirap ngayon dahil sa kawalan ng trabaho.

Si Bautista ay anak ni Davao Occidental Gov. Claude Bautista, isa sa mga bumubuo ng Hugpong ng Pagbabago na itinatag ni Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio.

Dahil sa hindi napapanahong paggastos ay kasama rin sa bumatikos kay Bautista ang ilang celebrity na naniniwalang kabaligtaran ng imahe nito ang kinakatawan niyang sektor.

Ayon sa aktres na si Agot Isidro, ilang daang pamilya na ng mga driver na nawalan ng trabaho ang kayang pa­kainin sa halaga ng isinuot na gown ni Bautista.

“That gown alone can feed hundred of families of displaced drivers. And you’re representing which sector again, Cong. Claudine Bautista?” tanong pa ng aktres.

Ang gown ni Bautista ay gawa ng sikat na Dubai-based Filipino designer na si Michael Cinco at sinerbisyuhan ng popular event planner na si Teena Barreto at florist Gideon Hermosa.

Hiniling naman ni @renezki kay Commission on Elections (Comelec) commissioner Rowena Guanzon na ipaliwanag ang proseso sa pagkumpirma sa isang party-list.

“Pano ba process ng comelec para ma-confirm ang party-list ay may tamang marginalized group na nirerepresent? halos lahat kase mga galing sa political clan. otherwise ibasura na lang ang party-list system. nagiging gatasan ng mga political dynasty,” ani nito.

Dagdag ng ilang netizen, si Bautista ang isang ehemplo ng mga politiko na ginagamit ang party-list system para sa kanilang sariling interes.

Viral na rin ang tweet ng Filipina drag queen na si Deedee Holiday na bumabatikos sa engrandeng kasal ni Bautista.

“Drivers and Commuters Rep who voted NO to ABS-CBN franchise got married in a Michael Cinco gown in a lavish peony-filled ceremony in Balesin in the middle of a pandemic. How ostentatious. May vaccination drive ba siya for drivers and commuters? Asking for a friend,” ani tweet ni Holiday.

Sinabi naman ng username na si @jkhristianne na binuo ang party-list system para sa mabuting hangarin at ito ay ang tulungan ang marginalized sector.

“People like her used it to her own gain. 1.5 yrs in the pandemic madami pa ding jeep drivers ang namamalimos,” tweet ni @jkhristianne.

Hirit naman ni Pao Luzada: Kakahiya naman po sa mga drivers at commuters na nirerepresenta niyo na naghihirap ngayon pandemya lalo na ECQ.

May nagtanggol naman sa mambabatas at sinabing hindi naman pera ng mga driver ang ginastos sa kasal kundi pera ng mister niya.

Tinangkang hingan ng reaksiyon ang mambabatas sa batikos na inabot sa mga netizen pero wala itong tugon habang isinusulat ang balitang ito. (Mia Billones/Billy Begas)