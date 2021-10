Tsukii todo training

PUSPUSAN na ang ginagawang paghahanda ni Filipino-Japanese karateka Junna Tsukii para sa 2021 WKF Karate World Championship sa Dubai, UAE sa susunod na buwan.

Kasalukuyang nasa Serbia nag-eensayo ang 2019 Southeast Asian Games gold medalist na kasabayan pa ang ilang mga karateka mula sa iba’t ibang bansa.

“Preparations for the World Championships are good,” sey ni Tsukii via Facebook. “I’m happy to train with the great champion.”

Bukod kay Tsukii, sisipa rin sa torneo sina karateka Jamie Lim, Joco Vasquez at Sarah Pangilinan, gaganapin ang Karate World Championship sa Nobyembre 16-21. (Janiel Abby Toralba)