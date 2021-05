Tsukii sinipa world champ

TATANGKAIN ni Filipino-Japanase karateka Junna Tsukii na makamit ang una nitong gintong medalya kasama ang importanteng Olympic qualifying points sa pagsagupa nito sa kampeonato ng Female Kumite 50kgs category Linggo ng umaga sa ginaganap na 2021 Karate 1 – Premiere League sa Lisbon, Portugal.

Ang 29-anyos na si Tsukii ay nakatuntong sa final round matapos nitong talunin si world champion Alexandra Recchia ng France sa semifinals, 2-0.

Makakasagupa nito para sa gintong medalya si Moldir Zhangbyrbay ng Kazakshtan.

“I will do my best in the finals,” sabi ng 2019 Southeast Asian Games gold medallist. “I won the qualifying today, and I will fight Sunday for the gold medal in the Premier League Lisbon. In the semifinals, I won the match against French World Champion Lucia player.One more to the gold medal I’ve been waiting for.”

Unang itinala ni Tsukii ang matinding 10-2 panalo konta Colombia Daniela Gallego at nakakakaba na 2-1 pagwawagi kontra top contender Sara Bahmanyar ng Iran.

Naungusan din ni Tsukii ang mula Egypt na si Radwa Sayed, 1-1, upang manguna sa pool sa unang round ng torneo.

Itinala nito ang pinakamalaking upset sa torneo sa semifinals sa pagpapatalsik kay two-time World champion Recchia. (Lito Oredo)