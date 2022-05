Tsukii ‘nayari’ sa karate

NABIGO si World No. 4 women’s 50kgs kumite karateka Junna Tsukii na maipagtanggol ang kanyang korona matapos na masilat sa preliminary round ni 2019 silver medalist Thi Huong Dinh ng host country Vietnam sa 31st Southeast Asian Games, Miyerkoles, sa Ninh Binh Gymnasium sa Hanoi, Vietnam

Hindi maipinta sa inis si Karate Pilipinas Sports Federation Inc. President Richard Lim sa tinamong pagkabigo ng 30-anyos na Filipina-Japanese na dinedepensahan ang kanyang titulong nakuha noong 2019 Manila meet.

Pinaboran ng mga referee ang Vietnamese karateka matapos ang 3-3 iskor.

Dahil dito ay hindi na nakausad pa sa medal round ang Pasay City-born athlete na uuwi sa unang pagkakataon na walang medalya sa ikatlong biennial meet.

“Inabangan talaga siya kasi alam na malakas. Hindi na pinaabot sa finals, first game pa lang niyare na,” pahayag ni Lim sa mensahe nito sa Abante Sports. “Puro Vietnam ang talagang pinapaboran dito. Grabe!”

Sa kanya namang social media account ay naglabas ng sama ng loob si Tsukii hinggil sa mga maling tawag ng referees.

“Karate should train the referee’s mind to watch the athletes’ efforts fairly before thinking about money before putting them in the Olympics,” pahayag ni Tsukii sa kanyang post sa Facebook. “In karate, the referee can make the plans before the match. They can manipulate someone to win. So, we cannot develop like judo, wrestling or any other sport. No matter how hard the athlete tries, the referee and the organization corrupts it. This competition kills people’s hearts.” (Gerard Arce)