Tsukii, Lim, Orbon pukpok sa World Olympic Qualifier

HANDANG-HANDA na ang national karatekas sa World Olympic Qualifier sa Hunyo 11-13 sa Paris, France.

Ito’y dahil sa matinding training camp sa Istanbul na nagsimula noong Marso 15.

Hangad ng national karatekas na makasilo ng ticket para sa nausog ngayong taon na 2020 Tokyo Olympic Games na gaganapin Hulyo 23 hanggang Agosto 8.

Nakauwi na ng Pilipinas ang tropa ng Karate Pilipinas at nagpapasalamat ang mga ito sa Philippine Sports Commission (PSC) sa pamumuno ni chairman William “Butch” Ramirez dahil sa mga suportang ibinibigay ng sports agency.

“Thank you PSC and the staff that arrange the welcome home salubong for our athletes,” patungkol ni Karate Pilipinas President Richard Lim sa suporta ni Ramirez.

Pangungunahan nina 2019 Southeast Asian Games gold medalists Junna Tsukii at Jamie Lim ang kampanya ng Pilipinas sa World Olympic qualifier.

Kasama rin sina 2019 SEA Games bronze winner Joanne Orbon, Sharief Afif, Ivan Agustin at Alvin Bactican. (Elech Dawa)