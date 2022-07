Tsukii laban lang para sa Olympics

MAGHIHINTAY ng karagdagang pitong taon si 2022 World Games karateka gold medalist Junna Villanueva Tsukii para matupad ang pangarap na makasabak sa Summer Olympic Games matapos mabigong makapasok sa nagdaang 2020+1 Tokyo Olympics.

Kasunod ng matamis na tagumpay ng 30-anyos na Pasay-born Filipino-Japanese sa nagdaang kumpetisyon sa Birmingham, Alabama sa Estados Unidos, nananatiling nakatuon ang pansin nito sa 2028 Los Angeles Games, matapos pormal na hindi mapabilang ang kanyang sport sa darating na 2024 Paris Olympics.

Tinalo ng World No. 5 para sa unang gintong medalya sa World Games si World No. 2 Yorgelis Salazar Camacho ng Venezuela sa finals sa iskor na 2-0 na ginanap sa Birmingham Southern College, Bill Battle Coliseum, Birmingham, Alabama.

Ayon sa Filipino-Japanese, magtitiyaga siyang hintayin ang 2028 LA Games kung mapapasama ang karate rito. Matatandaang nadismaya ang 2019 Southeast Asian Games gold medalist matapos mabigong makakuha ng top 3 posisyon sa World qualifying tournament sa Paris, France kasunod ng pagkatalo kay Tokyo Olympian Ivet Goronova ng Bulgaria sa round-of-32 via 1-2 iskor.

“If they say yes, I want to appear for that because I miss it before. I always wanted to win a gold medal in any tournament like the World Championship, still the same being in the top of the World,” aniya.

Nabigo ang 2018 Jakarat-Palembang Asian Games bronze medalist na madepensahan ang titulo sa Hanoi, meet nitong nagdaang Mayo matapos masilat ni Vietnamese Thi Huong Dinh sa preliminary rounds ng women’s under-50kgs, hanap ay makabawi sa masaklap na kabiguan, matapos magbulsa ng bronze medal sa Team Kumite sa 31st edisyon ng biennial meet.

Noong 2017 Kuala Lumpur meet ay nag-uwi ng dalawang bronze medal si Tsukii sa individual at team competition.

Nagwagi rin ito sa international competition ng gintong medalya sa 2021 Karate 1-Premier sa Lisbon, Portugal at Cairo, gayundin ang Golden Belt tournament sa Serbia, habang silver medal finish sa 2021 Asian Championships sa Almaty, Kazakhstan. (Gerard Arce)