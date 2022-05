Tsukii hindi na maluluto ng ref

AMINADO ang ASEAN Karate Federation na nagkaroon ng ilang hindi patas na tawag ang mga referee sa katatapos lang na 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam.

Nasaktan ang kampanya ng national karatekas partikular si World No. 4 women’s under-50kgs kumite karateka Junna Tsukii na maagang napatalsk sa kumpetisyon laban kay Thi Huong Dinh ng Vietnam sa bisa ng referee decision kasunod ng 3-3 iskor upang walang makuhang medalya sa individual competition.

Hindi rin nakalampas sa ganitong sitwasyon si dating 2019 SEA Games gold medalist Jamie Lim na tinalo sa second round ni Nguyen Thi Ngoan ng Vietnam via 2-7, na masuwerteng nanaig sa first match laban kay Sirimoungkhoume Sirivimon ng Laos via 6-3 at sa bronze medal match kay Murugesan Mathivani ng Malaysia sa women’s under-61kgs division.

“Unang laban pa lang ni Junna at second fight ni Jamie Lim, tinalo na agad. Kaya ngayon nabalitaan ko na nag-usap ‘yung ASEAN Karate Federation na sa susunod gusto nilang mangyari na hindi na kukuha ang host country ng neutral referees kasi yung mga neutral referees na kinukuha ng host, syempre debted sa host country yun kase yun ang nagbibigay ng allowance, airfare, hotel rooms and all of that, kaya magkakaroon ng kaunting pagdududa talaga tayo,” pahayag ni Fernandez sa Thursday session ng TOPS Usapang Sports via Zoom.

Hindi naiwasan ni Tsukii na ilabas ang kanyang sama ng loob sa social media hinggil sa naging karanasan sa ikatlong SEA Games na kinalauna’y kanya nang binura sa nagdaang Facebook post.

“Karate should train the referee’s mind to watch the athletes’ efforts fairly before thinking about money before putting them in the Olympics. In karate, the referee can make the plans before the match. They can manipulate someone to win. So, we cannot develop like judo, wrestling or any other sport. No matter how hard the athlete tries, the referee and the organization corrupts it. This competition kills people’s hearts,” pahayag ni Tsukii. (Gerard Arce)