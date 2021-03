Tsukii gold sa Serbia karatefest

Wagi ng gold medal si Junna Tsukii sa Golden Belt Tournament sa Serbia Linggo ng madaling-araw (Manila time).

Makikita sa Facebook post ng 29-anyos at tubong Pasay na Fil-Japanese karateka ang napagtagumpayang torneo pati na rin ang nakamit na trophy at gold medal.

Dinaig sa kompetisyon ng pambato ng ‘Pinas na umaasang magku-qualify rin sa 32nd Summer Olympic Games 2020 sa Tokyo, Japan na naatrasado lang sa July ng taong ito, ang mga bet ng Montenegro, Serbia at Croatia.

“I’m very happy to be able to fought with the top players in this time. I would like to express my sincere gratitude to the Serbian Karate Federation and to Roksanda sensei for giving us such a wonderful opportunity.” sey ng karatista.

“Let’s move on to take advantage of this experience,” panapos na wika pa ng PH 2019 Southeast Asian Games gold medalist. (Janiel Abby Toralba)