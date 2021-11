Tsukii gigil kumarate

Dumating na sa Dubai sa United Arab Emirates sina karateka Junna Tsukii at Jamie Lim para sa nalalapit na 2021 WKF Karate World Championship sa darating na Nobyembre 16-21.

Nitong Biyernes, ibinahagi ng Filipino-Japanese karateka sa kanyang Facebook ang paglapag nito sa Dubai matapos ang kanyang pagpapalakas at pagte-training sa Serbia.

“Arrived in Dubai in perfect condition. Thank you to everyone who had supported me, I’m really excited,” caption ni Tsukii na sasabak sa female kumite -50kgs event ng World Championship.

Isa ring Instagram story ang ibinahagi ni Lim, nag-ensayo sa Baguio City at lalaban sa female kumite -61kgs, sa kanilang pagdating sa Dubai.

Samantala, bahagi rin ng Philippine squad sina Joco Vasquez at Sarah Pangilinan ang bansa sa naturang torneo. (Janiel Abby Toralba)