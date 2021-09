Tsugi sa virus record high noong Agosto

Pumalo umano sa all-time high ang bilang ng mga nasawi sa COVID-19 nitong buwan ng Agosto.

Ayon sa Department of Health (DOH) nalampasan pa nito ang bilang ng mga nasawi sa nangyaring surge noong Abril.

Nabatid kay Health Usec. Maria Rosario Vergeire, naitala ang 155 bilang ng nasawi kada araw kung saan ang peak ay naitala sa kalagitnaan ng Agosto.

Nalaman na ang ave­rage death daily noong Abril ay nasa 135 kada araw.

“Twice as much ang numero ng kaso natin ngayon, ganoon kadami. As your cases increase, the number of deaths will increase,” ayon kay Vergeire.

Sa partial data para sa Setyembre ang bansa ay nakapagtala ng average na 99 COVID-19 related death kada araw.

Umaabot na sa 36,788 ang bilang ng mga taong nasawi dahil sa COVID-19. (Juliet de Loza-Cudia)