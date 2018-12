Tsinoy billionaire obsessed sa casino lady dealer

Alam niyo bang isang Tsinoy bigtime businessman na ‘high-roller’ sa casino ang tila na-‘hypnotize’ sa lady card dealer na ang legs ay ala-Catrio­na Gray sa paborito niyang casino sa Pasay City.

At ibang klase ma-in love si Chinese tycoon, hindi lang siya basta in love kundi ‘obsessed’ pa sa magandang chiching na hustler sa iba’t ibang sugal sa baraha.

Ayon sa aking bubwit, noong simula ay hindi pinapansin ni Chinese tycoon ang pretty at seksing chi­ching pero nang minsan niya itong maispatan ay para siyang lover boy na tinamaan ng pana ni Kupido at mula noon ay sinimulan nang lapitan, chikahin at magparamdam sa lady dealer. Yes mga pare at mare, parang high school boy si Chinese tycoon na sa unang pagkakataon ay nagka-crush sa babae nang mapansin ang magandang casino dealer.

Ayon sa aking bubwit, ibang klase si bigtime businessman na ginulat ang chiching sa kanyang mga bigay at ‘flattered’ naman si ate girl na bumigay at naging mag-ON ang dalawa. Sweet ang dalawa at marami nang plano at alok si Tsinoy bigtime businessman kay lady card dealer gaya ng condominium unit at kotse. May mga pagkakataon na may dalang bag si sir na puno ng pera at sina­sabihan si ate girl na kumuha lang kung ilang bundles ang kailangan niya. Ang petmalu ni tycoon.

Pero hindi nagtagal ang romansa ng dalawa. Biglang kumalas si lady card dealer na ang legs ay ala-Catrio­na Gray kay Tsinoy tycoon at ang salarin: Matin­ding mangontrol si sir. Yes, ayon sa a­king bubwit, matinding kontrol ang ginawa ng Tsinoy bigtime businessman sa buhay ng kanyang chiching. Pinasusundan umano siya at pina-background check din daw ni sir ang pamilya at mga kaibigan ni chiching at paghihigpit sa pang-araw-araw niyang kilos. Eto pa matindi, inaabangan at sinunsundo ni sir ang pag-uwi ng kanyang chiching.

Nagkakilala ang dala­wa sa sikat na casino sa Bay Area, Pasay City at ang Tsinoy bigtime businessman at tiyak na nakatikim na kayo ng produkto niya.