Tserman na lider ng gun-for-hire timbog

Arestado ang isang kapitan ng barangay na lider din ng isang gun-for-hire group at may direktang komunikasyon sa lider ng Abu Sayyag Group (ASG) sa isinagawang operasyon ng Philippine National Police-Anti-kidnapping Group (PNP-AKG) Huwebes ng hapon sa bayan ng Sumipsip, Basilan.

Kinilala ni PNP-AKG Director P/BGen. Jonnel Estomo ang suspek na Jamiron Alijon alyas Jamiron, Punong Barangay ng Marang, Basilan at lider ng City Hunter Group, isang gun for hire group na nag-ooperate sa Basilan at karatig lalawigan, at sinasabi ding malapit na kaibigan ni Abu Sayyaf Sub Leader Furuji Indama.

Bukod kay Ajijon, naaresto rin ang tanod nito na kinilalang si Bassel Alijon Eting dahil sa pagbibitbit ng mataas na kalibre ng mga armas.

Sa ulat, ala-1:30 ng hapon kamakalawa nang magsagawa ng operasyon ang PNP-AKG laban kay Alijon dahil sa kasong murder na ikinaaresto nito at ang kanyang tanod na may bitbit na mataas na kalibre ng baril.

Nabatid na sangkot din si Ajijon sa kidnapping sa ilang mayayamang indibiduwal kabilang ang pagdukot sa mag-asawang Francisco sa Maluso, Basilan noong 2014 at Yahong Tan Lim sa Isabela City, Basilan noon ding 2014 bilang spotter, guide at tipster ng ASG na nakabase sa Basilan. (Edwin Balasa)