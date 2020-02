Trump Nanumbat Kay Duterte

WALANG pakialam si US President Donald Trump kung ikansela ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Visiting Forces Agreement (VFA).

Subalit may himig ng panunumbat si Trump matapos ibida ang mga naitulong ng Estados Unidos sa Pilipinas.

Dahil daw sa pagkansela nito makakatipid daw ang US Defense Department ng bilyong-bilyong dolyar na ibinibigay ng Estados Unidos sa gobyerno ng Pilipinas sa ilalim ng VFA.

Maaari raw na gamitin na lang ang pondong matitipid sa ibang proyekto.

“If they would like to do that, that’s fine. We’ll save a lot of money,” diin ni Trump sa isang pahayag matapos ang bilateral ­meeting nito sa Pangulo ng Ecuador sa White House.

Hindi masama ang loob ni Trump dahil alam daw ng Pilipinas na kahit kailan ay hindi iniwan ng Estados Unidos ang mga Pilipino.

Mula sa malalaking sakuna tulad ng bagyong ‘Yolanda’ maging sa pag-atake ng mga terorista sa Lungsod ng Marawi ay nandoon ang Amerika para tumulong.

“If you look back — if you go back three years ago, when ISIS was overrunning the Philippines, we came in and, literally, single-handedly were able to save them from vicious attacks on their islands,” saad pa ng US president.

Sa kabila nito ayon kay President Trump, mananatili pa rin ang magandang relasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos.

Iginagalang naman ng Malacañang ang naging pahayag ni Trump sa VFA termination.

“Well, we can understand. Again, as I said, when you do something that is unsa­tisfactory to the other side, natural lang iyon na may sasabihin sila,” wika ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo.

“We respect that the way they should res­pect ours,” dagdag pa niya.

Sinabi naman ni Panelo na kung sakaling tawagan ni Trump si Pangulong Duterte para muling ipakiusap ang VFA, baka mapahiya lamang ang presidente ng Amerika.

Nanindigan din umano si Pangulong Duterte na huwag bumiyahe sa Amerika sa kabila ng imbitasyon ni Trump na dumalo ito sa US-ASEAN Summit sa Las Vegas, Nevada.

“Sinabi ni Presidente hindi niya tatanggapin ang tawag eh. Kahit sila ang gagawa ng initiative. ‘I will not go there’ also sabi niya,” ani ni Panelo. (Dave Llavanes/Prince Golez/Aileen Tali­ping)