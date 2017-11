Trump nagmamadali, nilayasan ang ASEAN

Hindi na tinapos ni United States President Donald Trump ang 31st Association of Southeast Asian (ASEAN) Summit and Related Meetings + Special Celebration of ASEAN@50 with the Leaders.

Alas-tres kahapon ng hapon lumipad ang Air Force One lulan si Trump sa Ninoy Aquino International Airport.

Huling aktibidad na dadaluhan sana ni Trump ay ang 12th East Asia Summit na naka-schedule ng ala-1:30 hanggang alas-3:30 ng hapon subalit atrasadong nagsimula ito.

Ang 12th East Asia Summit ang dahilan kaya nag-extend si Trump ng isang araw sa kanyang pananatili sa Pilipinas para sana madaluhan ito subalit dahil gahol na sa panahon ay dumaan na lamang ito para magpaalam.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na naka-schedule ng alas-tres ng hapon ang pag-alis ni President Trump kaya’t si US Secretary of State Rex Tillerson na lamang ang kumatawan sa kanya sa 12th East Asia Summit.