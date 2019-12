Trump naglagot sa pagpautang sa World Bank sa China

Nanawagan si US President Donald Trump sa World Bank (WB) nga ipahunong ang pagpautang sa China.

Usa ka adlaw human giaprobahan sa WB ang lending plan sa Beijing bisan pa sa pagsupak sa Amerika.

Matud Trump, nga subra na kadato ang China aron magkinahanglan og international aid.

“Why is the World Bank loaning money to China? Can this be possible? China has plenty of money, and if they don’t, they create it. STOP!” tweet ni Trump niadtong Biyernes.

Pagpasabot usab sa WB, nga hinay hinay nilang giminusan ang gipa-utang sa matag nasud kung modato na kini.

“World Bank lending to China has fallen sharply and will continue to reduce as part of our agreement with all our shareholders including the United States. We eliminate lending as countries get richer,” matud sa WB sa usa ka pamahayag.

Niadtong 2019, gipautangsa WB ang China og $1.3 billion, mas ubos kini kun itandi sa nautang sa China nga $2.4 billion niadtong 2017.