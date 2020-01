Trump mipasidaan! 52 ka site sa Iran dugmokun kung atakihon ang US

Nagpadayun pa karon ang panagsungi tali sa Amerika ug Iran human mibahad si US President Donald Trump nga moataki sila kung manimawos Iran sa kamatayon ilang heneral.

Matud ni Trump, nga 52 ka dapit sa Iran ang ilang banatan kung mosulong ang Iran sa ilang nasud.

Giingong nagrepresentar ang 52 sa gidaghanon sa mga Amerikano nga na-hostage sa US Embassy sa Tehran sukad niadtong 1979.

“Let this serve as a WARNING that if Iran strikes any Americans, or American assets, we have targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!” matud niya.

Kini human nagpadungog dungog ang Iraq nga kaalyado sa Iran.

Sa US Embassy sa Baghdad duha na ka mortar ang miigo sa maong dapit.

Duha ka rocket usab ang mitarget sa Al-Balad airbase diin adunay pipila ka Amerikanong sundalo ang naka-deploy.