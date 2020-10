Trump lumabas ng ospital kahit COVID positive

Hindi napigilan si US President Donald Trump na batiin ang kanyang mga tagasuporta sa labas ng Walter Reed Hospital kahit pa positibo ito sa COVID-19.

Nasilayan si Trump na nakasakay sa isang itim na kotse habang kumakaway sa mga taong nakapalibot sa military hospital.

“President Trump took a short, last-minute motorcade ride to wave to his supporters outside and has now returned to the Presidential Suite inside Walter Reed,” ayon kay White House spokesman Judd Deere kung saan sumunod umano sila sa mga protocol.

Samantala, nabahala naman si Dr. James Phillips, assistant professor sa George Washing University dahil sa ginawang paglabas ni Trump lalo pa’t hindi pa nito natatapos ang kanyang 14-day quarantine.