Trump kasado na sa miting kay Kim Jong-un

PORMAL na inanunsiyo ni President Donald Trump na tuloy na ang nuclear-weapons summit niya kay North Korean leader Kim Jong-un.

Tulad ng unang napagkasunduan, gagawin ang summit sa Singapore ngayong Hunyo 12.

Inanunsiyo ito ni Trump matapos ang higit sa isang oras na miting kay dating North Korean spy chief Kim Yong Chol sa White House. Nabatid na ibinigay din ng sugo ang personal letter ni Kim kay Trump.

Ang nuclear summit kay Kim ay unang kinansela ni Trump noong Mayo matapos umanong pumalag ang North Korea sa denuclearization o ang pagwasak ng nuclear weapon ng nasabing bansa.

Pero matapos ang miting kahapon ng US president sa senior deputy ni Kim, naging maingat na sa pananalita si Trump lalo na sa isyu ng sanction kapag hindi tumupad ang North Korea sa pagsira ng nuclear weapon.

“I’m not going to put them on until such time as the talks break down,” diin ni Trump.

“I don’t even want to use the term ‘maximum pressure’ anymore,” dagdag pa niya. (AP)