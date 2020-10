Trump hindi na makahahawa ng COVID

Wala pang dalawang linggo matapos magpositibo sa COVID-19, inanunsyo kaagad ng isang doktor na hindi na mapapasa ni US President Donald Trump ang virus sa iba at pinatitigil na rin ang quarantine para sa opisyal.

Ito’y ayon sa memo na nilabas ni Dr. Sean Conley kung saan sinabing wala na umanong ebidensya na kayang manghawa ni Trump ng naturang sakit.

“Now at day 10 from symptom onset, fever-free for well over 24 hours and all symptoms improved, the assortment of advanced diagnostic tests obtained reveal there is no longer evidence of actively replicating virus,” sayon sa doktor.

Hindi naman sinabi ng doktor kung nagnegatibo na ba ang US President sa coronavirus.

Batay sa pag-aaral ng Centers for Disease Control and Prevention, ang mga taong tinamaan ng mild o severe case ng COVID-19 ay pwedeng makahawa ng abot sa 20 araw, at inaabisuhan na mag-isolate sa naturang panahon.