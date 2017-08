Trump handa na sa giyera vs North Korea

Tweet on Twitter

WASHINGTON, United States (AFP) — Nakahanda na umano si US President Donald Trump na makipagdigma laban sa North Korea kaysa patuloy itong pahintulutan na mag-develop ng mga long-range nuclear-armed missile, ayon sa isang Republican senator.

Ang nasabing plano ay sinabi umano ni Trump kay Senator Lindsey Graham, na inihayag naman nito sa progra­mang ‘Today Show’ ng NBC: “There is a military option: To destroy North Korea’s program and North Korea itself.”

Nitong nakalipas na linggo, ipinagyabang ni North Korean leader Kim Jong-Un na kaya na ng kanyang bansa na atakehin ang anumang target sa United States matapos ang matagum­pay na paglulunsad ng intercontinental ballistic missile test.

Sinisikap ng mga ‘world powers’ na pigilin ang weapon program ng Pyongyang sa pamamagitan ng United Nations-backed sanctions, subalit nabigo ito, at napo-frustate na umano ang Estados Unidos.

Ani Graham, kung hindi umubra sa diplomasya, partikular ang pressure mula sa kapitbahay nitong China, para pigilin ang nasabing prog­rama, kaya wala na umanong choice ang US kundi ang magsagawa ng military action.