Trump delikado kay Biden

Lumabas sa isang survey na lamang si presidentiable Joseph Biden Jr. kay US President Donald Trump sa apat na mahalagang swing states sa Amerika.

Sa ginawang poll ng The New York Times at ng Siena College sa mga botante ng Amerika, nadiskubreng angat si Biden kay Trump sa Florida (3 points), Arizona (6 points), Pennsylvania (6 points), at Wisconsin (11 points).

Ang lamang ni Biden, ayon sa poll, ay dahil sa suporta ng mga hindi bumoto noong 2016 US elections pero gusto nang bumoto sa darating na 2020 US elections sa Martes, Nobyembre 3.

Nilabas ang NY times report hinggil sa poll, Nobyembre 1.

Samantala, nagbanta naman si Trump dahil sa naging desisyon ng Supreme Court na payagan ang pagbilang ng balota tatlong araw matapos ang araw ng eleksyon.

“I think it’s a terrible thing when ballots can be collected after an election,”ayon kay Trump.“The night of, as soon as that election is over, we are going in with our lawyers.” (Shernielyn dela Cruz)