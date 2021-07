Trudeau hinikayat mga Fil-Canadian sa politika

Hinimok ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang mga Filipino sa Canada na makibahagi na sa pulitika sa kanilang estado.

Ayon kay Trudeau, nakikita niya ang kawalan ng Filipino representatives sa Canadian politics at panahon na umano para marinig ang kanilang boses.

“If not now, then in the coming years, some strong young Filipino Canadians stepping up and saying you know what, it’s time my voice got heard, I want to be part of this, and we will welcome you with open arms,” ayon sa Prime Minister.

Nabatid na si Dr. Rey Pagtakhan lamang ang natatanging Filipino na naihalal sa parliament at naging cabinet minister na kumakatawan sa Winnipeg North-St. Paul.

Sinang -ayunan naman ni Consul General Maria Andrelita Austria ng Philippine Consulate sa Vancouver ang hirit ni Trudeau. (Juliet de Loza-Cudia)