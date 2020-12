Troy, Poy muling kakayod: Tropa tatabla sa Ginebra

Finals Game 4 Ngayon: (AUF Gym)

6:00pm – Ginebra vs TNT

(Gin Kings lead series 2-1)

Smart Clark Giga City – Nakahinga nang maluwag si TNT coach Bong Ravena sa suwabeng laro nina Troy Rosario at Poy Erram sa Game 3 ng PBA Philippine Cup Finals sa Pampanga bubble noong Biyernes.

“Kailangan naming manalo, eh, masaya lang kami dahil we stuck to our rules,” anang coach.

Sa likod ng 15 points, 3 rebounds at 2 blocks ni Rosario at 12 points, 14 rebounds, 3 assists, 2 blocks ni Erram ay dinomina ng Tropang Giga ang Ginebra 88-67 para ilapit ang series sa 2-1.

“Troy and Erram, ever since binibigay namin lahat ng help sa kanila,” dagdag ni Ravena. “Siguro medyo pressured ‘yung dalawa, ngayon lang lumabas which is very important. ‘Yun naman kailangan, eh, especially this series kailangan na talaga sila … hopefully madala nila ‘yan all throughout the series.”

Lumabas raw ang sense of urgency ng Tropang Giga dahil ayaw nilang mabaon.

“Ayaw naming maging down ng 0-3. ‘Pag nangyari ‘yun, hirap nang makabalik,” giit ni Rosario na 7 of 9 sa field.

Balik ang Game 4 mamaya sa Smart 5G-powered AUF gym.

Nagsumite rin si RR Pogoy ng 18 points, may 5 turnovers pero bumawi sa 6 rebounds at 6 steals.

May double-double na 15 points at 10 assists si Jayson Castro, nag-ambag si Simon Enciso ng 14 at hindi masyadong naramdaman ang pagliban ni Ray-Ray Parks. (VE)