Troy magaan loob kay Greg

MAGAAN ang loob ni Troy Rike sa bagong teammates sa NorthPort, kumpiyansa ang 6-foot-8 big man na madali niyang magagamay ang Batang Pier.

No. 11 pick ng NorthPort si Rike sa Draft noong nakaraang buwan, isa sa nag-welcome sa kanya si Greg Slaughter.

Bagong dating din si Slaughter sa Batang Pier sa one-on-one trade mula Ginebra kapalit ni Christian Standhardinger.

Marami raw matututunan ang rookie sa 7-foot veteran na magiging partner niya na sa mga susunod na panahon. “He’s had a ton of success. Obviously, as a big, you always want to learn from someone like him,” sabi ni Rike. (Vladi Eduarte)