‘Tropang Gilas’ sasabak sa FIBA

SA pagbabago ng coach at pag-alis ng ilang manlalaro, tila bagong mukha ang Gilas Pilipinas na sasalang sa FIBA World Cup qualifiers na gaganapin ngayong Pebrero.

Ito ay dahil sa pagpupulong ng ilang opisyal ng PBA at ng bagong Gilas coach na si Chot Reyes, napag-usapan ang plano na isama sa lineup ng national team ang ilang manlalaro ng TNT Tropang Giga.

Si Reyes ay kasalukuyan ding coach ng TNT. Siya ay pinangalanan bilang bagong coach ng Gilas nitong Martes.

“Ayaw naman i-disrupt ni coach Chot ang PBA. So ang plano niya mag-inject lang ng TNT players sa Gilas for the qualifiers set in the last week of February,” pahayag naman ni PBA commissioner Willie Marcial.

Dahil sa naturang plano, maaaring i-adjust ng PBA ang schedule ng Governors Cup.

“What we would do now is to adjust our schedule to accommodate the request. Paglalaruin na agad namin ang TNT sa Governors’ Cup resumption, four to five games, para pagdating ng FIBA qualifiers, libre na ang TNT players,” dagdag pa ni Marcial.

Ang qualifiers ay gaganapin mula Pebrero 24 hanggang 27 sa Araneta Coliseum. (MJD)