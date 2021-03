Tropa naglalaway kina Joshua, Jamie

TARGET ni TNT Tropang Giga coach Chot Reyes alinman kina Joshua Munzon o Jamie Malonzo, o kung may paraan ay pareho, sa PBA 46th Season virtual Draft bukas, March 14.

Nakuha ng TNT ang fourth pick overall ng NLEX via Blackwater.

Projected top two ang dalawa samantalang No. 1 selection ang Terrafirma, kasunod ang NorthPort, nanatili sa Road Warriors ang No. 3.

Kung hindi pa natatawag si Munzon o Malonzo, doon aabot sa TNT. “We are constantly working because we want to get that opportunity, really, to get Munzon or Malonzo,” ani Reyes. (Vladi Eduarte)