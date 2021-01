Trono ni Pacquiao kursunada ni Garcia

Asam ng 22-anyos na American boxing prodigy na si Ryan “King Ryan” Garcia na nagtataglay ng propesyonal na ring record na win-loss na 21-0 na may 18 KOs mapunta sa kanya at masungkit ang trono ni Manny Pacquaio.

Ito ang inihayag mismo ni Garcia dalawang linggo na ang nakalilipas matapos nitong mapanalunan sa bagong taon sa kanyang pagsagupa sa beteranong si Luke Campbell ang titulo bilang WBC Interim Lightweight Champion.

Iniahon ang sarili matapos ang pagkatumba sa ikalawang round na una sa kanyang karera ay naghagis ng body shot si Garcia na tuluyang napaghinto kay Campbell sa ikapitong round at tinatakan ang panalo.

Ang tagumpay ay nagbukas ng mga potensyal na pagkakataon para sa higit pang matitinding laban.

Una na dito ang paghahanda sa laban kay Gervonta Davis na kung saan pnatungkulan ni Garcia ang ambisyon na harapin ang alamat ng Filipino na si Manny Pacquiao kahit na nakikipagkumpitensya sila sa iba’t ibang mga dibisyon.

“”I feel like he’s a great fighter, and he’s a legend. He’s an eight-time world champion, he came from the dirt all the way to [being] a senator in the Philippines,” sabi ni Garcia. (Lito Oredo)