Trollano, NLEX tinagpas ‘sumpa’

Mga Laro Ngayon: (Ynares Center)

5:15pm — Rain Or Shine vs Terrafirma

7:15pm — Converge vs Phoenix

PINAG-INIT ni Don Trollano ang nanlalambot na NLEX Road Warriors tungo sa pagbuhay sa tsansa nitong makaagaw ng silya sa unang apat na puwesto sa sunod na yugto sa dominanteng 98-68 panalo kontra Blackwater Bossing sa eliminasyon ng 2022 PBA Philippine Cup sa Ynares Center sa Antipolo.

Pinamunuan ni Trollano ang siyam na Road Warriors na agad nakaiskor sa first quarter kung saan ibinuhos ng koponan ang kabuuang 31-2 bomba upang agad na itala ang 29 puntos na abante.

Nagawa pa ng NLEX itala ang pinakamahabang scoring run na 24 puntos sa 33-2 para sa biggest lead nito na 32.

Itinala ni Trollano ang kabuuang 16 puntos, 3 rebounds at 3 assists habang tumulong sina Calvin Oftana ng 15 puntos, 8 rebounds, 2 assists, 1 steal at 1 block at JR Quinahan na may 12 puntos at 5 rebounds.

Nag-ambag din si Justine Chua ng 11 puntos, 9 rebounds at 1 steal.

Nagawa pa maitala ng NLEX ang pinakamatalki nitong abante sa 41 puntos mula sa dalawang free throws ni Matt Nieto sa 9:41 minuto ng ikaapat na yugto, 87-46, tungo na sa pagputol sa tatlong sunod na kabiguan at maingat ang kartada nito sa 5 panalo at 5 talo.

Nalasap ng Blackwater ang ikatlong sunod nitong kabiguan at mahulog sa kabuuang 5-4 panalo-talong record.

Ang dalawang puntos ng Blackwater sa first canto ay nagsama dito sa tatlong iba pang koponan na pumantay sa all-time low sa loob ng isang quarter. (Lito Oredo)