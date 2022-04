Troll piyesta sa butata SIM card rehistro

Ikinalungkot ng ilang senador ang naging pag-veto o pagtanggini Pa­ngulong Rodrigo Duterte na pirmahan ang SIM card registration bill, anila kinakailangang gumawa ng agarang aksiyon upang muling maikonsidera ang pagpapasa nito para proteksiyonan ang publiko sa mga troll at iba pang abusado.

Tinawag ni Senate Minority leader Franklin Drilon na ‘big win’ para sa mga troll farm ang pag-veto ng panukala. Aniya, “By vetoing this bill, the President lets trolls thrive, spread lies and hate, and fuel discord and division. Political trolling as we’ve seen these days is a thriving business. This veto is a big win for troll farms.”

“This veto is meant to protect trolls. Is it a parting gift? Magpapatuloy ang industriya ng trolling,” dismayadongpahayag ni Drilon na siyang nagsingit ng social media clause sapanukala dahilan upang i-veto ito ng pangulo.

Panawagan naman ni Senador Grace Poe sa Kongreso, agadkumilos para muling maikonsidera ang pag-apruba ng nasabingpanukalang batas. “We count on Congress to act in a timely manner in reconsidering the bill for approval in accordance with the legislative process,” aniya.

Igniit ng senadora na isa sa mga dumepensa sa panukala na nag-oobligang iparehistro ang mga subscriber identity module (SIM) card, na pumasa ito sa sinasaad ng Konstitusyon.

“The SIM card registration bill pas­ses the test of constitutionality based on such criteria,” ayon kay Poe kasabaypa rin ng pagsasabing, “The veto highlights the need for ongoingefforts, both public and private, to find effective ways to protect our citizens and our democracy.”

Nabahala si Poe na sa bawat araw na walang proteksiyon angpubliko laban sa paglaganap ng fake news at cybercrime ay laloito nagbibigay ng takot at pangamba. (Eralyn Prado)